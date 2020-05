"Eu m-am imbracat, nu vreau sa iau spuma :)" Andreea Esca reactioneaza dupa ce Ionut Stroe a aparut in pantaloni scurti IN DIRECT! Ce spune prezentatoarea de la PRO TV

Andreea Esca a fost invitata la 'Ora exacta in sport' de la PRO X si a vorbit despre aparitia Ministrului Tineretului si Sporului de duminica.

Andreea Esca, prezentatoarea stirilor de la PRO TV de aproape 25 de ani, a fost invitata lui Mihai Mironica in emisiunea de luni de la PRO X. Andreea a vorbit despre aparitia de duminica a lui Ionut Stroe, dar spune ca nu acest lucru a fost cel mai interesant.

"Omul era asortat si nu m-a socat nimic. Eu m-am imbracat, nu vreau sa iau eu spuma :)", a spus prezentatoare. Totusi, un alt lucru a amuzat-o mai tare, reactia lui Mihai Mironica.

"Cred ca a fost mai interesanta reactia ta (Mironica), m-a distrat mai tare decat imaginea cu domnul Ministru.", a adaugat Andreea, care are mare experienta in domeniul televiziunii. Ea a facut si sport in liceu, insa nu a reusit sa performeze.

"Eu am facut liceul sportiv, am facut innot. Sportul te invata multe lucruri, te invata sa pierzi si sa castigi in viata.", a mai spus Esca.