Ministrul Sportului, Ionut Stroe, a fost in centrul unui moment epic in direct la PRO X!

Intrat sa comenteze subiectele momentului in sport, Stroe a atins camera dupa o miscare brusca. Stroe avea imbracaminte office doar pe jumatate! :) Ministrul purta doar sort in partea de jos si totul s-a vazut in direct! Stroe s-a repliat rapid. In ciuda momentului nedorit, politianul a avut puterea sa zambeasca si a continuat interventia.