Spaghetti a la Diletta! Faimoasa jurnalista, sexy in BUCATARIE alaturi de o campioana mondiala. "Noi, sicilienele, asa suntem facute..." 

Profitand de o zi libera, Diletta Leotta s-a pus pe gatit impreuna cu Rossella Fiamingo, o cunoscuta spadasina.

Sunt nascute la o distanta de o luna, in 1991, in acelasi oras, Catania (din Sicilia) si ambele au atins apogeul in meseriile pe care le-au ales. Daca Diletta Leotta a ajuns vedeta in intreaga lume, fiind considerata cea mai sexy jurnalista a planetei, Rosselal Fiamingo are in palmares doua titluri mondiale la spada, in 2014 si 2015.

Cele doua bune prietene s-au intalnit duminica pentru a lua masa impreuna si, bineinteles, prima optiune a italiencelor a fost sa gateasca niste paste. Imbracate sexy, cu decolteuri indraznete, Diletta si Rossella s-au pozat impreuna cu tigaile in care si-au testat abilitatile culinare.

"Noi, sicilienele, asa suntem facute...cand e de mancare nu ne dam niciodata la o parte. Dar, Rossellina, astazi facem la dublu 1000 de abdomene?", a scris Diletta pe contul de Instagram, speriind-se putin de faptul ca mancarea copioasa ii va afecta silueta de sirena.