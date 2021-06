Erou neobisnuit in Cambodgia! Magawa, sobolanul care a fost decorat, iese la pensie

O poveste interesanta vine din tara asiatica, insa finalul este unul fericit.

Magawa este un sobolan african marsupial si are 7 ani. Instructoarea sa, Malen, spune ca animalul a ajuns la varsta senectutii si a inceput sa fie mai incet, asa ca vrea sa ii respecte nevoile specifice varstei. Magawa a fost antrenat de organizatia caritabila belgiana Apopo, care are o baza in Tanzania si care inca din anii 1990 a crescut si a dresat animale pentru a depista mine

. In cinci ani de cariera, Magawa a depistat 71 de mine antipersonal in Cambodgia, tara unde sunt ingropate milioane de astfel de mecanisme explozive. In afara de cele 71 de mine depistate, Magawa a "mirosit" zeci de alte bombe. Minele au fost au fost ingropate intre 1975 si 1998, perioada in care tara era devastata de conflicte interne sangeroase.



Cambodgia are cel mai mare numar de amputari cauzate de mine antipersonal din toata lumea: peste 40.000 de persoane au avut de suferit din cauza acestor dispozitive. Anul trecut, in septembrie, Magawa a fost recompensat o medalie de aur denumita si Crucea Sf. Gheorghe pentru animale".



A fost o recunoastere a devotamentului cu care si-a facut datoria de a salva vieti. Magawa a fost primul sobolan care a primit o astfel de recompensa in istoria de 77 de ani a organizatiei Apopo. El s-a alaturat astfel unui grup select de caini, cai, porumbei si pisici care au primit o astfel de distinctie.

