El Chapo, trimis la cea mai SIGURA inchisoare din SUA! Americanii sunt convinsi ca nu are cum sa evadeze. Unde executa sentinta

Joaquin "El Chapo" Guzman isi va petrece tot restul vietii in cea mai stricta inchisoare din SUA.

Americanii l-au gasit vinovat pe El Chapo pentru zece capete de acuzare, iar celebrul traficant mexican isi va petrece tot restul vietii in spatele gratiilor.

El Chapo va fi inchis la penitenciarul ADX Florence din Colorado, cunoscuta si ca "Alcatrazul din Muntii Stancosi". Este considerata cea mai sigura inchisoare din SUA si locul care a adapostit cei mai temuti criminali din istoria SUA de-a lungul timpului. Un loc brutal de unde nimeni nu a reusit vreodata sa evadeze. El Chapo are doua evadari spectaculoase la activ, insa aici este aproape imposibil. Chiar si daca va reusi sa sape un tunel, inchisoarea este izolata in munti, departe de orice urma de civilizatie!

El Chapo a fost gasit vinovat la procesul de la New York, iar sentinta sa va incepe din luna iunie. La ADX Florence, El Chapo va fi coleg cu teroristi ISIS, gangsteri si autori de crime rasiale! In celebra inchisoare din Colorado a fost trimis Ted Kaczynski, celebrul criminal in serie care trimitea bombe prin posta si a terorizat America timp de 17 ani! La ADX este inchis pe viata si Dzhokhar Tsarnaev, autorul bombardamentului de la maratonul din Boston, cand trei oameni au murit, iar alti 280 de au fost raniti, in 2013. Abu Hamza, autorul unui atac sangeros in Londra este inchis tot acolo.

Pe langa condamnarea pentru trafic de droguri si spalare de bani, El Chapo a fost condamnat pentru ca a condamnat uciderea rivalilor sai, unii dintre ei fiind chiar ingropati de vii.

