Ei sunt 'REGII' drogurilor! Top 7 traficanti din toate timpurile! Peste 100 de MILIARDE stranse din vanzarea de narcotice

Baronii cartelurilor de droguri au fost intotdeauna o problema extrem de mare pentru autoritati, care depun eforturi uriase pentru a-i prinde si a-i incatusa.

Unii dintre cei mai renumiti baroni ai drogurilor au strans de-a lungul vieti averi incredibile. Printre traficantii inclusi intr-un 'Top 7' de Daily Star, se regaseste si celebrul Pablo Escobar, despre a carui viata s-au scris mai multe carti si au fost facute mai multe filme.

Pabloc Escobar se afla in fruntea listei, cu o avere dobandita din droguri, recunoscuta oficial, de peste 25 de miliarde de euro. In realitate, se zvoneste ca suma stransa de traficantul columbian ar fi fost mult mai mare, aproape de 5 ori peste sumele cunoscute oficial.

Top 7 traficanti de droguri:

1. Khun Sa - aproximativ 5 miliarde de euro avere

Un baron al drogurilor birmanez, cunoscut sub numele de 'Regele Opiului', a condus o retea masiva de trafic intre Thailanda, Birmania si Laos intre anii 1976 si 1996. A murit la 73 de ani, in anul 2007.

2. Fratii Ochoa Vasquez - aproximativ 6 milioarde de euro avere

Unii dintre membri fondatori ai celebrului carter columbian Medelin, fratii Ochoa au reusit sa stranga o suma impresionanta din traficul de droguri datorita conexiunilor pe care le-au avut cu reteaua lui Pablo Escobar.

Acestia au reusit sa ajunga pe lista celor mai bogati oameni ai lumii in 1987 si au reusit sa ramana in ea pana in anul 1992.

3. Dawood Ibrahim Kaskar - aproximativ 7 miliarde de euro avere

Dawood a fost fiul unui politist indian si a fost unul dintre cei mai cautati barbati de pe planeta pentru acuzatii de terorism, crima si trafic de droguri.

Imperiul sau inca se raspandeste in prezent in toata lumea, iar aproximativ 40% din castigurile sale provin din India. FBI l-a plasat pe locul 3 al celor mai cautati oameni din lume in 2011.

4. Alfredo Beltran Leyva - aproximativ 8.5 miliarde de euro avere

Liderul unei retele mexicane, Alfredo a strans o avere uriasa din traficul de cocaina inainte de a fi arestat in 2008. El a fost liderul cartelului Beltran-Leyva si a fost unul dintre cei mai cautati oameni ai planetei.

5. Amanda Carillo Fuentes - peste 20 de miliarde de euro avere

A devenit cunoscut pentru folosirea avioanelor in transporturile de cocaina in SUA. Fuentes a reusit sa construiasca un imperiu de peste 20 de miliarde de euro avere, insa a murit in 1997 in urma unei operatii estetice. Complicatiile au dus la decesul traficantului, iar cei doi medici care l-au operat au fost torturati si ucisi.

6.Christopher Coke - peste 25 de miliarde de euro avere

Baronul jamaican al drogurilor, Christopher Coke, a fost liderul grupului Shower Posse, o banda fondata de tatal sau care facea trafic cu cannabis in SUA.

A fost arestat in 2010 si in prezent executa o condamnare de 23 de ani, insa este programat sa fie eliberat in 2030.

7. Pablo Escobar - peste 25 de miliarde de euro avere

Cu siguranta este cel mai cunoscut din lista. Pablo Escobar a devenit personaj de film si carte prin actiunile care au fost demarate impotriva sa la inceputul anilor '90.

Se spune ca in perioada cea mai productiva, Escobar reusea sa incaseze peste 300 de milioane de euro in fiecare saptamana din traficul de cocaina care inunda piata din SUA.

In 1993 a fost impuscat mortal de trupele speciale care il urmareau de mai mult timp.