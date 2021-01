"E spargatoare de case!". Pamela Anderson n-are liniste nici cu al cincilea sot. I-a furat iubitul unei alte femei

Actrita Pamela Anderson s-a trezit cu acuzatii dure din partea fostei iubite a actualului sau sot.

Casatorita a sasea ora ( cu al cincilea sot), canadianca de 53 de ani pare sa nu-si gaseasca linistea pe plan sentimental nici de aceasta data. "E minunat sa fiu cu un barbat care ma iubeste cu adevarat", a declarat Pamela dupa ce s-a aflat ca s-a maritat in secret, in urma cu o luna, cu bodyguard-ul sau, Dan Hayhurst.

Dan a inceput sa lucreze pentru Pamela in 2019, cand vedeta din "Baywatch" avea nevoie de cineva pentru renovarea casei, relatia profesionala transformandu-se treptat intr-o idila. Partea mai putin stiuta este insa ca Hayhurst era in acel moment intr-o alta relatie, cu Carey (foto), in care erau implicati si trei copii, doi ai lui Dan si unul al partenerei sale.

In varsta de 42 de ani, Carey a aflat si ea din presa de casatoria secreta, ocazie cu care a rabufnit la adresa Pamelei, acuzand-o ca e "spargatoare de case". "Am decis sa vorbesc pentru ca oamenii sa stie. Aveam cu Dan o relatie de 5 ani care s-a incheiat din cauza ei. Nu eram casatoriti, dar eram ca o familie, impreuna cu copiii nostri. Faceam totul impreuna, mergeam in vacante, aveam proiecte de viitor", a dezvaluit Carey.