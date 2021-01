Asta da surpriza pentru al cincilea sot! Secretul ascuns de Pamela Anderson sub rochia de mireasa

Celebra actrita in varsta de 35 de ani s-a casatorit in secret la finalul anului trecut cu bodyguard-ul personal.

Dan Hayhurst fusese angajat de Pamela Anderson in 2019, insa relatia profesionala dintre ei s-a transformat rapid intr-o idila care i-a adus in cele din urma la altar. Pentru fostul iepuras Playboy este cea de-a sasea incercare in ceea ce priveste construirea unui camin conjugal, Pamela bifand astfel al cincilea sot (cu unul a fost maritata de doua ori).

"Am ajuns in bratele unui barbat care ma iubeste cu adevarat", a tinut sa sublinieze Pamela Anderson despre evnimentul care a avut loc in Ajunul Craciunului. Vedeta serialului Baywatch a tinut ascuns mariajul timp de o luna, in spatiul public aparand acum si fotografiile cu actrita in rochie de mireasa.

In ceea ce priveste tinuta Pamelei, cel mai mult a atras atentia optiunea ei legata de incaltaminte. Astfel, in locul traditionalilor pantofi de culoare alba, canadianca a optat pentru niste cizme pana la genunchi de culoare inchisa. "O adevarata femeie de pe coasta de Vest", a precizat Heather Ross, fotograful care a surprins cadrele cu Pamela Anderson mireasa.