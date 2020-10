Pamela Anderson, SANTAJATA de fostul iubit Adil Rami. DOVEZILE cu care se apara CAMPIONUL MONDIAL: "Am imagini si fotografii!"

Fotbalistul francez isi va lansa o carte autobiografica in care ofera detalii despre relatia esuata cu celebra actrita canadianca.

Adil Rami (34 de ani), campion mondial cu nationala Frantei in 2018, a avut timp de 2 ani o legatura sentimentala zbuciumata cu Pamela Anderson (53 de ani). Totul s-a incheiat intre cei doi dupa ce actrita din "Baywatch" si-a acuzat partenerul atat de infidelitate cat si de violenta domestica, fizica si psihica.

Acum, intr-un interviu pentru presa franceza care prefateaza aparitia biografiei sale "Autopsia", Adil Rami a amenintat-o pe Pamela Anderson cu dezvaluiri din intimitatea lor. "Am videoclipuri si fotografii care arata ca a mintit. A vrut sa ma distruga pe retelele de socializare. S-a terminat si nu mai vreau sa am vreo legatura cu ea", a spus fotbalistul care evolueaza in prezent in campionatul Portugaliei, la Boavista.