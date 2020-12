E PROFESOR de sanatate publica, dar nu s-a mai spalat pe corp de 5 ani! Cum e posibil si care e motivul

Un barbat britanic de 37 de ani s-a ambitionat sa demonstreze ca dusurile cu care suntem obisnuiti toti sunt inutile.

Desi pare greu de crezut, exista cineva in lumea civilizata care a adunat 5 ani la rand fara sa-si spele corpul in modul traditional. Culmea, James Hamblin este un profesor de sanatate publica si a facut aceasta "nebunie" din dorinta de a arata ca populatia planetei consuma mult prea multa apa decat e nevoie.

Merita totusi mentionat faptul ca Hamblin, n-a renuntat la spalatul pe maini, mai ales acum pe timp de pandemie, neglijandu-si in schimb restul igienei corporale in aceea ce priveste apa. Si, de 5 ani incoace, reuseste chiar sa iasa in public fara ca ceilalti din jurul sau sa fie deranjati de vreun miros neplacut. "La inceput mi-am intrebat rudele si prietenii. Nu miros a trandafir, dar miros a om. Sotiei ii place, iar prietenii imi spun ca nu sunt deranjati", a mai spsu Hamblin, care a publicat si carti in care isi sustine ideea inovatoare.

"Am inceput treptat, mai intai am renuntat la gel si sampon, dupa care la apa. Nu mi-a fost usor, mi-am simtit pielea grasa in prima faza, dar m-am obisnuit", a precizat James. "Majoritatea oamenilor nu au avut acces la apă curentă până în ultimele cateva sute de ani. Era ceva ce numai regii sau reginele puteau face, dar pe care oamenii de rand mai putin. Ne petrecem 2 ani din viata facand baie, nu e o pierdere asta?", s-a explicat profesorul britanic.