VIDEO De 40 de ani isi impart casa cu un CROCODIL! Reptila a fost domesticita TOTAL! Dezvaluiri incredibile ale stapanilor

O familie din Japonia a trait in ultimele patru decenii in compania unui crocodil transformat in animal de companie.

Nobumitsu Murabayashi e o adevrata atractie in orasul nipon Kure, acolo unde localnicii il admira deseori plimbandu-se pe strazi cu un crocodil in lesa (asta cu acordul primit de la autoritati), ca si cum ar fi un banal caine. Caiman e numele reptilei despre care barbatul japonez spune ca a devenit membru al familiei in urma cu 38 de ani.

Povestea curioasa a inceput atunci cand Nobumitsu Murabyashi a fost rugat de fiul sau sa-i cumpere un crocodil de mici dimensiuni dintr-un magazin de profil. El n-a crezut insa niciodata ca acesta va ajunge la peste 2 metri lungime si la o greutate de aproape 50 de kilograme.

Aligatorul s-a adaptat perfect la viata umana, domesticindu-se in timp. Astfel, Nobumitsu spune ca reptila nu e deloc agresivă, o singura data avand o tentativa de a-i musca fiul "Încerc să comunic cu el prin diverse acțiuni”, a marturisit japonezul, care se ocupa inclusiv cu spalarea pe dinti a crocodilului.

