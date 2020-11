E IMPOSIBIL s-o recunosti. Cum arata una dintre FRUMUSETILE lumii inainte sa devina CELEBRA

Georgina Rodriguez, partenera de viata a lui Cristiano Ronaldo, avea o infatisare cu totul diferita cu cativa ani in urma.

La 26 de ani, profitand si de relatia pe care o are cu celebrul fotbalist, Georgina e una dintre cele mai mediatizate fotomodele ale momentului, multi considerand-o in acelasi timp una dintre cele mai frumoase femei din lume.

Un cont de Instagram dedicat descoperirii adevarului din spatele imaginilor retusate ("Belleza falsa", adica frumusete falsa) s-a oprit insa asupra Georginei, comparand cateva dintre cele mai reusite fotografii din prezent cu cele din trecutul ibericei cu origini argentiniene.

Se poate vedea astfel o diferenta de la cer la pamant, care subliniaza inca o data cat de mult se poate transforma o femeie cu ajutorul unor interventii estetice discrete. Majoritatea celor care au vazut aceste poze una langa alta au afirmat ca Georgina era de "nerecunoscut", o persoana cu totul diferita.

Georgina Rodriguez formeaza un cuplu cu Cristiano Ronaldo din 2016, iar intre timp a devenit in premiera mama, oferindu-i fotbalistului o fetita. Popularitatea sa a crescut uluitor in aceasta perioada, pe Instagram adunand in prezent aproape 22 de milioane de urmaritori.