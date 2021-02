Drama femeii care a vrut sa-si aranjeze parul, dar a gresit "fixativul". Doctorii au bagat-o in operatie

O intamplare ireala face furori pe retelele de socializare, protagonista fiind o femeie care a avut o idee total neinspirata.

Tessica Brown e numele celei despre care trebuie sa stie de-acum inainte toate reprezentantele sexului frumos aflate in cautarea perfectiunii in ceea ce priveste coafura. Povestea americancei a devenit una virala pe internet, incheindu-se cu un final fericit abia dupa interventia doctorilor.

Totul a pornit de la faptul ca i se terminase fixativul de par pe care il folosea in mod obisnuit, astfel ca Tessica Brown a fost nevoita sa improvizeze. Ei bine, ea a ales ce-a gasit prin casa, mai exact un adeziv "Gorilla Glue" utilizat exclusiv in lipirea materialelor de plastic sau lemnoase.

An update on my hair! Thankyou so much @DrMichaelKObeng for taking the time out on getting the glue out of my hair!!! I have so much relief!! ????????????????????????https://t.co/Qh7650Ah7A