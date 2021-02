Nu s-a mai intamplat asa ceva in pandemie. Drama unei angajate care purta masca sub nas in timp ce servea clientii

Refuzul de a purta masca de protectie intr-un loc public i-a atras o sanctiune extrem de dura unei femei din Spania.

In contextul ingrijorarii in crestere care domneste la nivel global privind evolutia pandemiei cu coronavirus, statele lumii au inceput sa ia masuri din ce in ce mai severe pentru ca cel putin masurile de protectie elementare sa fie respectate asa cum scrie la carte.

A simtit acest lucru pe propria piele o angajata a unei pescarii din orasul spaniol Santander, care a refuzat in mod repetat sa poarte masca de protectie atat pe gura cat si pe nas. Ca urmare a unei plangeri facute de clientii magazinului, cazul ei a ajuns pe masa unui tribunal din zona. "Daca nu-ti convine, pleaca de-aici!", ar fi replicat angajata celui care i-a contestat tinuta.

Conform cotidianului "El Confidencial", decizia judecatorilor a venit imediat, fapta fiind incadrata la capitolul infractiunilor foarte grave. Astfel, cateva saptamani mai tarziu, angajata care a ignorat regulile a primit acasa decizia de concediere de la locul de munca. "Ea furniza servicii cu produse neambalate, peste, si era obligata sa-si acopere corect gura si nasul", au justificat judecatorii.