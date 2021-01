Drama tinerei care s-a ratacit in munti, iar de disperare si-a sunat iubitul. Greseala care i-a fost fatala

O bloggerita de turism din Canada si-a pierdut viata la 21 de ani in urma unei excursii in muntii North Shore din Vancouver.

Iubitoare de drumetii, tanara Nikki Donnelly si-a obisnuit fanii de pe retelele de socializare cu fotografii inedite facute in special in zonele muntoase. Conform apropiatilor, marea sa pasiune era sa descopere natura singura, fara alti insotitori, iar acest lucru a contribuit din plin la tragedia care s-a abatut asupra ei.

Astfel, intr-o astfel de excursie, abatandu-se de la drumul normal, Nikki s-a ratacit si n-a mai gasit calea de intoarcere. A fost momentul in care a facut greseala fatala de a-si suna iubitul, conexiunea intrerupandu-se de tot in timppul dicutiei cu acesta. Lipsita de semnal sau de baterie, Donnelly ar fi trebuit sa sune prima data la numarul de urgente, caz in care localizarea ei s-ar fi putut face la timp.

Din pacate, trupul tinerei a fost gasit intr-o rapa abrupta in zilele urmatoare, fara suflare, la aproximativ 3 kilometri de o partie de schi. "Se intampla des asemenea cazuri in care persoanele se ratacesc sau au alte probleme, iar primul lor apel telefonic e catre un membru al familiei, in loc sa sune la 911", au precizat autoritatile americane.

