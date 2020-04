Doctorul care a raportat primul caz de Covid-19 din lume a dezvaluit cine a fost pacientul 0! "Testele suplimentare au aratat asta"

Doctorul din China care a raportat primul caz de Covid-19 dezvaluie care a fost situatia pacientului 0.

Doctorul Zhang Jixian a declarat pentru Agentia Xinhua News ca primele cazuri de Covid-19 din China au fost ale unui cuplu in varsta. Sotul si Sotia aveau ambii febra, tuse si probleme cu respiratia.

Medicul chinez sustine ca a descoperit noul coronavirus in Wuhan si a relatat prima experienta pe care a avut-o cu boala mortala.

Acest lucru se intampla in decembrie 2019, cand un cuplu in varsta s-au prezentat la spitalul din Wuhan cu simptomele acum sinonime virusului Covid-19:

"Pe 26 decembrie, primul pacient pe care l-am vazut a fost o doamna in varsta care avea febra, tuse si probleme cu respiratia. Sotul si fiul ei au venit impreuna cu ea. Sotul ei a venit sa vada un medic deoarece se simtea foarte obosit. El nu avea febra.

Ne-am intrebat daca si fiul era bolnav. Dupa ce am facut testul, sigur, fiul a avut si el probleme pulmonare. Simptomele aratau ca cele de gripa sau pneumonie comuna, dar testele suplimentare au aratat daune semnificative la plamanii familiei.

Am avut pacienti cu opacitati pulmonare de tipul sticlei macinate in plamani cauzate de o infectie. Dar la fiul lor erau mult mai multe si mai mari decat ceea ce mai vazusem inainte", a declarat Zhang Jixian, potrivit Daily Star.

Pe 27 decembrie, doctorul Zhang a intrat in contact cu un alt pacient care s-a plans de aceleasi simptome. Acesta a intocmit un raport prin care a avertizat conducerea spitalului ca a descoperit o boala virala, probabil foarte infectioasa.

Doctorul Zhang a lucrat in timpul epidemiei de SARS din 2003 si stia care sunt semnele unei epidemii. El a declarat ca a banuit ca este ceva in neregula, dar nu stia ce este. In urmatoarea zi, a fost deschisa o ancheta asupra raportului intocmit de Zhang, iar pe 30 decembrie 2019, toate institutiile din Wuhan au fost alertat cu privire la "un focar de pneumonie de cauza necunoscuta in oras."

De atunci, peste 2.2 milioane de persoane s-au infectat cu Covid-19, iar peste 155.000 au pierdut lupta cu virusul ucigator.