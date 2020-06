Dezvaluiri SOCANTE in cazul mortii lui Avicii! Anonymous asigura ca DJ-ul nu s-a sinucis, ci a fost OMORAT 

Vestea mortii lui Avicii, un tanar DJ, a socat lumea in urma cu doi ani.

Avicii a fost gasit decedat in urma unei pierderi masive de sange, dupa ce si-ar fi provocat singur taieturi cu cioburile unei sticle de vin. Diferite surse au sustinut ca taieturile artistului erau in zona gatului, in timp ce altele spun ca erau la incheieturile mainilor.

Grupul de hackeri Anonymous a iesit la lumina din nou pentru a ameninta Statele Unite si pe Donald Trump, in special, cu dezvaluiri care socheaza tot internetul, cum ar fi ca moartea Printesei Diana ar fi fost provocata sau dezvaluirea unei inregistrari cu Michael Jackson cu o zi inainte sa moara in care asigura ca se teme pentru viata lui.

Grupul asigura ca moartea lui Avicii nu a fost sinucidere, ci un asasinat. Conform Anonymous, DJ-ul suedez stia cazul Epstein si insula pe care milionarul gestiona o retea de pedofilie din care ar face parte artisti, politicieni si persoane influente din cele mai inalte sfere.

Ca dovada, acestia au incurajat lumea sa urmareasca videoclipul suedezului de la piesa "For a better day", unde, asigura ei, artistul expune exact situatia copiilor victime ale retelelor de pedofilie.

Anonymous asigura ca Avicii a fost omorat pentru a nu dezvalui reteaua coordonata de Jeffrey Epstein, care a murit in inchisoare in circumstante ciudate.

