Secretul INCREDIBIL al lui Avicii a fost aflat dupa moartea sa! Ce facea cu zecile de milioane castigate din concerte

Disparitia DJ-ul Avicii la doar 28 de ani a socat milioane de fani.



Mirror publica azi noi dezvaluiri despre suedezul care a ocupat ani la rand primele locuri in topurile mondiale cu piesele sale.



Tim Bergling avea o avere estimata la 80 de milioane de euro. Multi dintre banii sai au fost investiti in acte de caritate. In 2012, Avicii a donat veniturile unui turneu cu 27 de concerte din Stale Unite organizatiei caritabile Feeding America. A considerat insuficienta contributia sa, asa ca a mai scos din buzunar inca doua milioane de dolari. Un an mai tarziu, Bergling a dat un milion de euro asociatiei Radiohjalpen din Suedia, care lupta impotriva foametei. Dezvaluirea a fost facuta pe Twitter de Anna Hedenmo, sectetarul general al asociatiei.

Intr-un interviu acordat in 2013, Avicii a explicat de ce a hotarat sa-si doneze o mare parte din venituri.

"Dupa ce am inceput sa fac multi bani, am descoperit ca nu am nevoie de ei", a spus Bergling.

"Cand ai atatia bani de care nu ai nevoie, cel mai sensibil, uman si evident lucru pe care poti sa-l faci este sa-i ajuti pe cei care sufera", a argumentat artistul.

In 2017, Bergling a vorbit in mai multe situatii despre compaterea violentei si a traficului de persoane. A inclus mesajele campaniilor sale sociale si in clipurile pieselor Pure Grinding si For A Better Day. Conform presei din Suedia, Bergling a mai dat sume mari de bani pentru acte de caritate, insa a insistat ca donatiile sale sa nu fie facute publice.