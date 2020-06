Dezvaluiri incredibile din trecutul lui George Floyd! Barbatul ucis de politisti ar fi fost actor in filme pentru adulti. Imaginile au fost descoperite abia acum

Cazul lui George Floyd a facut inconjurul lumii, dupa ce un politist din Minneapolis l-a ucis. Acesta a fost sugrumat de genunchiul politistului, iar cazul a provocat mai multe revolte violente in SUA.

George Floyd este cunoscut ca un membru al comunitatii foarte iubit, fost atlet si care este impotriva violentelor de grup.

Cu toate acestea, au fost dezvaluite noi detalii despre barbatul ucis in Minneapolis, iar potrivit iharare.com, George ar fi fost actor in filme pentru adulti, jucand chiar si cu actrite celebre precum Kimberly Brinks sau Nelli Tiger.

De asemenea, compania de filme pentru adulti a transmis si un mesaj de condoleante pentru George Floyd:

"Odihneste-te in pace, George Floyd! Speram sa iti gasesti pacea si binecuvantarea pe cealalta lume. Sa nu avem mila fata de ucigasi", se arata pe pagina de Twitter Thehabibshow.com.

RIP GEORGE FLOYD. May you have peace and blessing in the other world. Let us have no mercy on them killers. #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/6lgVJVhaNC