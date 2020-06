Mesajul sfasietor al lui Meghan Markle despre moartea lui George Floyd: "Nu stiam ce puteam sa spun, insa cel mai gresit este sa nu spui nimic!"

Barbatul a fost omorat in custodia politiei dupa ce un politist a fost surprins apasandu-i cu genunchiul pe gat pana ce acesta nu a mai putut respira, in timpul arestului sau.

Filmarea a devenit rapid virala, iar miscarile de proteste din America impotriva rasismului au luat amploare, starnind reactii si din Europa.

Cea mai recenta este a lui Meghan Markle, sotia printului Harry, care a avut un mesaj devastator pentru toti cei care se lupta cu rasismul.

"Viata lui George Floyd a contat, viata lui Breonna Taylor a contat, la fel si a lui Tamir Rice...aceeasi situatie in cazul oamenilor ale caror nume le cunoastem, dar si cei ale caror nume nu le cunoastem.

Nu stiam ce as putea sa va spun. Voiam sa spun lucrul corect si eram extrem de emotionata ca as ajunge judecata. Insa, am realizat ca singurul lucru gresit este sa nu spui nimic.

O profesoara mi-a spus cand eram in liceu sa imi amintesc intotdeauna sa pun nevoile altora inaintea fricilor mele. Imi amintesc cand aveam 11 sau 12 ani si erau revolte in Los Angeles, care erau incepute din cauza rasismului.

Imi amintesc vazand oameni in portbagajele dubitelor tinand arme si pusti. Acele amintiri nu pot fi sterse", a spus Meghan intr-un video emotionant.

