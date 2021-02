Detalii ingrozitoare dupa moartea lui Kobe Bryant. Unde au ajuns fotografiile cu corpul legendarului sportiv

Vaduva lui Kobe Bryant continua sa se razboiasca in justitie cu cei care au surprins si distribuit imagini cu cadavrul fostului baschetbalist.

A trecut mai mult de un an de la decesul tragic al lui Kobe Bryant, disparut la 26 ianuarie 2020 intr-un accident de elicopter in care si-au mai pierdut viata fiica sa de 13 ani, Gianna, plus inca alte sapte persoane. In timp ce ancheta oficialitatilor privind cauzele catastrofei a fost finalizata, raman inca mari semne de intrebare privind profesionalismul celor care au ajuns la fata locului pentru a investiga evenimentul.

In acest sens, vaduva Vanessa (38 de ani) a deschis chiar un proces indreptat impotriva politistilor care au incalcat intimitatea victimelor, pozand si difuzand mai departe imagini cu corpurile neinsufletite si sfasiate de explozie.

Citand surse din dosar, presa americana vorbeste despre o prima dovada palpabila pe care se bazeaza Vanessa. Astfel, se pare ca exista o inregistrare dintr-un bar in care un student la politie care s-a aflat la locul tragediei in acea zi nefasta se lauda cu cateva poze din telefonul sau mobil. Mai intai i le arata unei tinere domnisoare, probabil pentru a o impresiona, dupa care i le prezinta barmanului. "Hey, tocmai l-am vazut pe Kobe Bryant. O bautura pentru toata lumea", ar fi spus acesta din urma.