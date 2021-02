El este vinovatul in cazul accidentului tragic in care Kobe Bryant si-a pierdut viata: "Avea interzis sa faca asta!" 

Kobe Bryant a murit, impreuna cu una dintre fiicele sale, pe 26 ianuarie 2020 dupa un accident de elicopter!

Tragicul accident a fost investigat din cauza conditiilor in care s-a produs. Elicopterul zbura, in ciuda faptului ca erau avertizari din cauza conditiilor meteo nefavorabile.

Presedintele Comitetului National pentru Siguranta Transporturilor, Robert Sumwalt, a vorbit despre accidentul petrecut pe 26 ianuarie, in care pilotul elicopterului, Ara Zobayan a fost gasit vinovat.

Sumwalt a declarat ca Zobayan, "pilota sub ordine de zbor care i-ar fi interzis sa patrunda in nori". Totodata, pilotul s-a dezorientat din cauza conditiilor meteo chiar inainte de prabusirea avionului, in ciuda faptului ca trebuia sa vada pe unde zboara.

In urma anchetei, pilotul a fost gasit vinovat pentru modul in care a gestionat situatia si pentru alegerea de a vira la stanga, in loc sa urce elicopterul, pentru a incerca sa iasa din norii grosi.

Inainte de prabusirea elicopterului, pilotul le transmisese controlorilor ca aeronava urca si a depasit plafonul de nori, insa elicopterul virase de fapt si cobora cu o viteza mare.

Totodata, specialistii au anuntat ca nu s-a gasit niciun fel de defectiune mecanica la elicopter, care sa fi provocat prabusirea, care a fost incadrata la un accident.

In accident si-au pierdut viata Kobe Bryant, fiica sa Gianna, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli, John Altobelly, Payton Chester, Sarah Chester, Christina Mauser si pilotul Ara Zobayan.