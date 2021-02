Descoperire uimitoare din epoca faraonilor. Bautura "magica" a egiptenilor. E cea mai veche fabrica din lume

O investigatie arheologica egipteano-americana a facut o descoperire impresionanta pe teritoriul tarii africane.

Egiptul are de-acum inainte un motiv in plus sa fie vizitat de turistii din intreaga lume. Astfel, pe langa obiectivele legate de celebrii faraoni, egiptenii se pot lauda si cu cea mai veche fabrica de bere de pe planeta, care si-a desfasurat activitatea in urma cu 5.000 de ani.

"Comoara" a fost descoperita in provinica Sohag, in conditiile in care existau deja de mult timp indicii care trimiteau catre o fabrica de bere, insa nu se gasise locatia exacta a acesteia. Conform cercetatorilor care au studiat cu atentie "scheletul" fabricii, aceasta era impartita in 8 sectiuni, fiecare continand zeci de oale de lut destinate amestecului de cereale cu apa, capacitatea de productie fiind estimata la 22.000 de litri.

Cel mai probabil, constructia dateaza din epoca regelui Narmer, monarhul care a unificat in premiera Egiptul de Sus cu cel de Jos, domnia acestuia fiind plasata de istorici in jurul anului 3.100 i.Hr.

