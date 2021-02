Descoperire impresionanta pe Marte! Oamenii de stiinta sunt in alerta. A fost sau nu viata pe Planeta Rosie?

Specialistii de la Agentia Spatiala Europeana au anuntat detectarea pe Planeta Rosie a unui gaz halogen.

Cercetatorii fac progrese considerabile in tentativa de a afla cat mai multe lucruri despre planeta Marte si, in principal, de a raspunde la intrebarea daca a fost sau nu vreodata viata acolo. Astfel, dupa ce la finalul anului trecut s-au descoperit in premiera urme de apa, o alta noutate ii instiga acum pe oamenii de stiinta.

Noua descoperire este clorura de hidrogen semnalata in atmosfera planetei Marte, un gaz pe baza de clor care indica de obicei o activitate vulcanica. Totusi, in cazul de fata n-ar fi vorba despre asa ceva, ci despre o reactie nemaintalnita ca urmare a deselor furtuni de praf, gazul fiind ridicat de vant.

"E nevoie de vapori de apa pentru a elibera clorul si e nevoie de o componenta a apei, hidrogenul, pentru a forma clorura de hidrogen. Apa este esential in aceasta chimie", este pe scurt explicatia stiintifica data de unul dintre expertii care s-au ocupat de aceasta descoperire importanta de pe Marte.

Tweet Marte Citeste si: