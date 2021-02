A iesit la lumina dupa 80 de ani! Descoperire uimitoare intr-o biserica. Mesajul de avertizare transmis omenirii

O scrisoare datata cu anul 1941 a iesit la iveala abia acum intr-o biserica din orasul belgian Anvers.

Cateva foi ascunse intr-o cutie de chibrituri, care la randul ei era bine plasata in interiorul unui accesoriu ornamental al tavanului. Acesta a fost contextul in care a fost gasit un mesaj vechi de 80 de ani, apartinand pictorilor insarcinati cu renovarea Bisericii Sf. Iacob din Anvers.

John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine si Jul Van Hemeldonck sunt cei care au vrut sa-si transmita atat plangerile cat si sperantele intr-o viata mai buna, in conditiile in care la acea vreme lumea trecea printr-o perioada tulbure, la fel ca in prezent. "Am trait doua razboaie, unul in 1914 si unul in 1940, care e in plina desfasurare. Muncim flamanzi si strangem cu greu bani pentru mancare", incepe textul datat 21 iulie 1941.

"Ii sfatuim pe urmasii nostri sa fie prevazatori in cazul unui nou razboi si sa-si faca din timp provizii alimentare. Bucurati-va din plin de viata. Casatoriti-va. Si daca esti casatorit, intoarce-te mereu acasa. Salutari!" e continuarea mesajului cu talc transmis de belgienii respectivi.

Tweet mesaj descoperire Citeste si: