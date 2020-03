Decizia PornHub dupa ce Italia a fost inchisa din cauza CORONAVIRUS! Anunt de ULTIMA ORA

Pornhub sare in ajutorul italienilor, dupa ce tara a fost inchisa din cauza coronavirusului.

Coronavirusul a lovit Italia atat de tare, incat guvernul a anuntat carantina la nivel national. Aproximativ 12.000 persoane sunt infectate pana in acest moment si peste 800 au decedat. Pornhub sare in sprijinul cetatenilor italieni pentru a-i impiedica pe acestia sa isi paraseasca casele. Cu totii vor primi abonamente premium in intregime gratuite.

Cetatenii pot solicita abonamentele premium fara a lasa datele cardului de credit pe site, iar acest lucru va fi valabil toata luna martie.

De asemenea, Pornhub doneaza un procent din toate veniturile sale pentru a ajuta Italia sa depaseasca situatia:

"Pornhub a decis sa doneze veniturile Modelhub Marc pentru a ajuta Italia sa depaseasca situatia de urgenta. Pentru a va incuraja sa stati in casa, veti putea accesa Pornhub premium gratuit pentru intreaga luna, fara a fi nevoie de card de credit.", se arata intr-un mesaj pe site-ul Pornhub in momentul in care este accesat din Italia.

