"Daca iau coronavirus, tusesc in fata ta!" Tanarul care a amenintat o legenda a fotbalului a mers la politie

Fostul jucator al lui Arsenal si a nationalei Angliei le-a aratat urmaritorilor tai cu mesajele de ura cu care se confrunta zilnic, din partea oamenilor care nu il cunosc.

Cel mai revoltator dintre ele venea din partea unui utilizator numit Patrick O'Brien, un tanar care l-a jignit pe fostul jucator, spunandu-i: "maimuta" sau "negru".

Intr-un alt mesaj, tanarul i-a scris: "Arati ca de 65 de ani. Daca o sa iau coronavirus, o sa tusesc pe fata ta si o sa fie ca o sentinta la moarte pentru tine. Daca te vad, te trimit pe patul de moarte".

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u