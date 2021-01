"Coronavirusul e o treaba buna!" Sex-simbolul unei generatii si-a facut dusmani la batranete. Justificarea e ridicola

Una dintre cele mai frumoase femei care au existat vreodata a facut o declaratie controversata legata de pandemia cu Covid-19.

Acum in varsta de 86 de ani, Brigitte Bardot a fost considerata o icoana sexy in urma cu mai bine de jumatate de secol, fiind in acelasi timp si o actrita desavarsita, cu numeroase roluri memorabile. Retrasa din activitate, frantuzoaica a revenit acum in atentia publica prin intermediul unei afirmatii cu care isi pune intreaga planeta in cap.

Astfel, intr-un interviu mai larg pentru saptamanalul italian Oggi, Brigitte Bardot s-a referit si la vremurile tulburi prin care trece omenirea. "Ma tem ca acest coronavirus si celelalte epidemii care sunt asteptate vor stabili o noua ordine. Cand multi dintre cei 5 miliarde de oameni de pe Pamant vor disparea, atunci natura isi va recapata drepturile", a declarat ea.

"Daca acest virus este un lucru bun? Eu cred ca da, e un fel de autoreglare a unei suprapopulari pe care suntem incapabili sa o controlam", a completat Brigitte Bardot, vorbele sale facand imediat inconjurul lumii si atragand probabil numeroase critici din partea celor care au avut de suferit in mod direct in pandemie.