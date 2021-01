Trebuie sa te uiti in oglinda! SIMPTOMUL de coronavirus pe care putina lume il stie. Una din cinci persoane pot face asta

La un an de la startul pandemiei, simptomele infectiei cu coronavirus ridica inca multe semne de intrebare.

Organizatia Mondiala a Santatii (OMS) a atras atentia asupra principalelor manifestari clinice care pot duce cu gandul la Covid-19, simptome precum tusea, febra, oboseala, durerea in gat, pierderea gustului sau mirosului fiind deja arhicunoscute. In acest context, surprinde oarecum declaratia unui cunoscut epidemiolog britanic, Tim Spector, care sustine ca o buna parte dintre bolnavii cu coronavirus ar avea si alte simptome, neprecizate de OMS.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK