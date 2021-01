Asta e ADEVARATA FATA a coronavirusului! Imaginea REALA cu cel mai mare DUSMAN al planetei a iesit la suprafata

Pe baza unor tehnologii avansate, cercetatorii au reusit sa afle cu exactitate modul in care arata virusul SARS-CoV-2.

Imaginile publicate pana acum in legatura cu coronavirusul erau doar niste estimari, cu ajutorul unor animatii realizate pe computer. Cei care au reusit in cele din urma sa fotografieze cel mai mare inamic al planetei au fost compania de software Nanographics, in colaborare cu Universitatea din Viena, centrul de cercetare Scripps si Universitatea Araba de Stiinte si Tehnologie.

Institutiile precizate mai sus si-au unit fortele si au aratat lumii adevarata "fata" a Covidului, o fotografie care a fost posibila prin utilizarea particulelor de virus real extrase la o Universitate in Beijing (China). Au rezultat imagini fara precedent, postate pe site-ul oficial al celor de la Nanographics. "Au fost folosite microscoape crioelectronice si algoritmi avansati de vizualizare", a precizat compania.