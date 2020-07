Condamnat PE VIATA! Un star TV si-a primit sentinta intr-un caz absolut INFIORATOR! Judecatorii au ramas cu gura cascata in fata dovezilor!

Un cantaret in varsta de 56 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viata.

Phillip Blackwell, in varsta de 56 de ani, a participat doua editii a unui show de talente foarte popular in Marea Britanie si chiar a sustinut un turneu prin tara in 2009. Barbatului i-au fost, insa, descoperite cateva crime absolut odioase care i-au adus cea mai dura condamnare posibila in Regat.

Blackwell a recunoscut ca este autorul a nu mai putin de 31 de violuri si a fost descris de catre judecatorul procesului sau drept "unul dintre cei mai periculosi indivizi pe care i-am intalnit de-a lungul carierei", conform BBC. Cei care au condus procesul s-au declarat socati de modul in care actiuna Blackwell si de numarul urias de victime ale acestuia. De asemenea, inregistrarile video utilizate ca probe si in care se vede cum violatorul isi urmarea si prindea victimele i-au lasat masca pe judecatori.

Peter Cook, judecatorul principal al cazului, a descris atitudinea lui Blackwell ca fiind una prin care fostul cantaret nu arata "niciun fel de consideratie fata de femei, pe care nu le privea ca pe niste fiinte umane". Blackwell isi cosntruise un 'set' de viol, care continea banda izoliera, o camera video si alte 'accesorii'. El lipea ochii victimelor cu banda si se filma in timp ce le ataca si le abuza sexual.

Barbatul isi ameninta victimele pentru a le opri sa mearga la politie, iar una dintre acestea a declarat ca i-a spus "stiu unde stai. Ai un corp superb si pot face asta din nou, la nesfarsit (n.r. sa o violeze)".

Majoritatea violurilor au avut loc in anii 90, insa Blackwell a continuat sa 'vaneze' femei si in ani mai recenti, ultimul caz fiind unul din 2019.