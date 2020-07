Nu era nimeni acasa cand a pornit sistemul de ALARMA! Un barbat a fost SOCAT cand a vazut inregistrarile VIDEO: clipul a devenit VIRAL

Un barbat a primit o alerta pe telefon din partea sistemului de securitate instalat in propria casa.

Sistemul de securitate pe care Jonesy Jones il are instalat in casa a transmis un semnal de miscare detectata in camera de zi. Cand a primit mesajul, barbatul s-a dus repede acasa pentru a vedea ce s-a intamplat.

Cand a verificat inregistrarile de pe camerele de luat vederi, barbatul a avut o adevarata surpriza.

Barbatul a pus imediat inregistrarea pe net pentru a impartasi cu internautii ce a vazut. In imagini se poate vedea un fel de abur care traverseaza camera, lucru care a dus, cel mai probabil, la declansarea sistemului de alarma.

Jonesy crede ca in casa a avut loc o activitate paranormala, iar cei care i-au comentat la videoclip pe Reddit au avut mai multe variante:

"Pare o fantoma care se misca prin camera. S-a intamplat ceva ciudat?", "Este Casper, fantoma!", au spus unii utilizatori.

Altii au avut explicatii mai plauzibile: "Arata ca o panza de paianjen, partea dreapta este atasata de perete sau tavan si partea stanga a cazut, asa a aparut in imagini", spune un internaut, in timp ce altul crede ca odorizantul de camera a fost de vina: "Se pare ca odorizantul sau s-a declansat."