Clipe de COSMAR pentru o mireasa! Soacra s-a ridicat in picioare in timpul nuntii si a inceput sa se ia de ea! Motivul INCREDIBIL care a declansat cearta

Desi mirii nu au avut prea multi invitati la nunta din pandemie, evenimentul nu a fost lipsit de momente tensionate.

Mama mirelui nu a fost de acord cu faptul ca mireasa a spus in juramantul sau ca viitorul ei sot are defecte si a rabufnit.

"Cine esti tu sa spui ca baiatul meu are defecte?!" a fost replica soacrei, care a aruncat in aer ceremonia.

"Poti sa pleci", i-a raspuns mireasa, pe un ton calm.

"Nu-mi spui tu mie sa plec! Noi am platit pentru rochia pe care o ai pe tine!", a continuat mama baiatului.

"Nu o sa-mi strici momentul, nici juramantul. Toata lumea are defecte si pentru ele il iubesc pe fiul tau", a continuat mireasa pentru a incerca sa linisteasca apele.

"De parca tu nu ai defecte!", i-a raspuns soacra, moment in care mireasa s-a apropiat de ea si i-a cerut inca o data sa plece.

Soacra a continuat cu acuzele, repetand ca ea a dat banii pentru rochia de mireasa si chiar amenintand ca va chema politia.

Alti oameni care asistat la oficierea cununiei au intervenit, incercand sa o linisteasca pe mama mirelui, iar evenimentul a putut fi continuat.

i feel like there comes a point when the mother-in-law has to get put in their place. her son should have CHECKED her but instead he just stood there pic.twitter.com/m1F1fmsmxt