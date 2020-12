MOSTENITOAREA imperiului Lamborghini, in stare de soc. Abia s-a maritat si vine DIVORTUL! Cine-a facut anuntul

La numai doua luni de la nunta, Elettra Lamborghini traverseaza primul episod de criza in casnicia cu DJ-ul olandez Afrojack.

Nepoata celebrului Ferruccio Lamborghini, creatorul brandului de masini de lux cu acelasi nume, e o prezenta insolita in showbiz-ul italian, ea imbratisand o cariera in lumea artistica, departe de ocupatiile predecesorilor sai.

Astfel, la finalul lunii septembrie, nunta Elettrei a fost considerat in Italia un eveniment major in lumea mondena, cu atat mai mult cu cat si sotul ei e un personaj cunoscut in muzica, DJ-ul olandez Afrojack.

Numai ca, odata incheiata luna de miere, se pare ca au inceput si problemele in cuplu pentru cei doi. Astfel, presa tabloida din Italia a mentionat racirea relatiei, iar Elettra se confrunta pe retelele de socialiare cu un val de comentarii care ii prevad divortul.

Chiar la ultima fotografie postata pe Instagram, in care vrea sa arate cat de mult se iubeste cu Afrojack, mostenitoarea imperiului Lamborghini a fost anuntata de unul dintre comentatori: "Elettra, iti spun sigur ca in iunie 2021 va cere divortul. Scuze ca ti-am stricat surpriza