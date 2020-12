Cel mai NOROCOS cuplu din lume. S-au trezit cu bani picati din CER, chiar in ziua NUNTII! Cum a fost posibila MINUNEA

Presa britanica a scos la lumina o poveste uimitoare, cu un barbat care a castigat la pariuri in ziua in care s-a casatorit.

Richard Purcell (57 de ani) e britanicul care a dat o dubla lovitura, mai intai pe plan sentimental, apoi pe cel financiar. "Sunt cel mai norocos om in viata si nu numai datorita sotiei mele", a declarat el a dupa ce si-a unit destinele cu aleasa inimii, conturile sale umplandu-se in acelasi timp cu peste 10.000 de euro.

Cum a fost posibila minunea? Cu o zi inainte de nunta, Richard isi jucase traditionalul bilet la pariuri. Fiind prins cu organizarea evenimentului, el si-a verificat contul cu intarziere, moment in care a avut un soc, toate predictiile facute pe meciurile de fotbal alese fiind indeplinite.

"Este incredibil. Era deja o zi specială, apoi el mi-a spus că a luat 10.000 de lire sterline la pariuri, cel mai mare castig pe care l-a avut vreodata. Vom avea un Crăciun special, în ciuda tuturor dificultăților cu care ne-am confruntat in acest an", a marturisit sotia lui Richard, Victoria.

De mentionat faptul ca investitia in biletul castigator a fost de doar 25 de euro, iar castigul s-a lasat asteptat pana in ultima clipa, adica pana in ultimele minute ale unuia dintre meciuri, atunci cand una dintre echipe a marcat golul de care avea nevoie Richard Purcell.

