Cel mai mare SECRET al lui Vladimir Putin a fost dezvaluit. Ce incearca sa ASCUNDA presedintele Rusiei

Dezvaluiri incendiare legate de Vladimir Putin si de locul unde se afla politicianul sunt facute de un site de investigatii din Rusia.

Platforma de investigatii proekt.media a aruncat in piata zvonuri privind faptul ca presedintele Putin ar fi renuntat in ultimul timp sa-si desfasoare activitatea in capitala Moscova, asa cum ar fi normal, si si-ar fi stabilit cartierul general la Soci, orasul situat la Marea Neagra.

Pentru a nu da nimic de banuit, biroul lui Putin de la Soci a fost decorat in mod absolut identic cu cel de la Moscova, sustine sursa citata.

Sunt si dovezi in acest sens, cateva intalniri cu inalti oficiali care s-ar fi desfasurat de fapt la Soci, precum si o deplasare a lui Putin la Sankt Peterburg, care s-a efectuat tot de la Soci.

Si de ce toate acestea? In absenta unei confirmari oficialii, cei de la proekt.media mai vin cu o varianta, afirmand ca Vladimir Putin ar fi destul de bolnav, fiind nevoit sa ia medicamente anti-Parkinson si sa inceapa in secret o terapie impotriva cancerului.