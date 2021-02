"Cedeaza trecerea", dar nici chiar asa! Un sofer a fost inghitit de pamant la intrarea in sensul giratoriu

Un accident de trafic nemaintalnit s-a produs in capitala Spaniei, Madrid, soferul scapand in mod miraculos fara urmari.

Autoritatile iberice au fost socate sa constate faptul ca o masina care se pregatea sa intre intr-un banal sens giratoriu s-a scufundat in pamant la o adancime de peste 4 metri. Incidentul s-a produs chiar in fata semnului de circulatie "cedeaza trecerea", moment in care asfaltul de sub masina n-a mai rezistat presiunii.

Autovehiculul a fost gasit rasturnat, cu rotile in sus,asta in timp ce conducatorul auto de 36 de ani izbutise sa paraseasca masina fara ajutor si fara urmari vizibile de ordin fizic, fiind apoi transferat la spital pentru cateva investigatii amanuntite.

In schimb, masina prabusita in gol a fost scoasa la suprafata cu o macara speciala. Nu se cunosc deocamdata cauzele prabusirii solului, politia madrilena luand decizia de siguranta de a securiza zona, cel putin pentru o scurta perioada.

