Cea mai scumpa masina din lume e de 4 ori mai ieftina decat o bucata de panza. Cum e posibil

Casa de licitatii Sotheby's din New York a vandut un tablou vechi de peste 500 de ani cu o suma astronomica.

Un tanar care tine in mana un medalion e subiectul unei picturi facute de Sandro Botticelli in urma cu 540 de ani si care a stabilit un record uluitor in ceea ce priveste pretul de cumparare. Zilele trecute, respectivul tablou a fost achizitionat in schimbul a 76 de milioane de euro, cu 10 mai mult decat estimarile initiale ale expertilor companiei.

Pentru a intelege se inseamna exact aceasta suma, sa spunem ca cea mai scumpa masina care a existat vreodata, Pagani Zonda HP Barchetta, are un pret care se invarte in jurul a 20 de milioane de euro. Ei bine, o bucata de panza realizata in trecut de unul dintre marii pictori ai lumii a reusit performanta de a fi vanduta cu o suma de aproape 4 ori mai mare.

Portretul lui Botticelli e unul dintre cele trei ale artistului renascentist italian care se afla in proprietatea unei persoane private, nu la muzee, acesta fiind si motivul pentru care lucrarea a fost scoasa la licitatie. Si nu este prima data cand se intampla acest lucru, in 1982 acelasi tablou fiind vandut cu 1,5 milioane de euro. "N-am vazut niciodata in cariera mea un Botticelli care sa se apropie de calitatea, starea, frumusetea si importanta acestuia", a recunoscut unul dintre specialistii in arta ai casei de licitatii Sotheby's.