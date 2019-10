Ce se intampla cu oamenii care dau mancare calugarilor budisti in piete. Acestia nu au voie sa manance

Oamenii care dau mancare calugarilor sunt pacaliti, spun autoritatile thailandeze.

Calugarii budisti sunt in multe locuri publice in tarile in care aceasta religie este prezenta. Acestia primesc de multe ori ofrande din partea trecatorilor, in semn de recunostinta, insa autoritatile din Thailanda spun ca acest obicei a devenit o problema.

Calugarii nu au voie sa manance orice. Acestia au reguli stricte cand vine vorba de mancare. In primul rand, calugarii nu au voie sa manance carne, decat cu cateva exceptii, iar acestea sunt acceptate doar in anumite parti. Conform traditiei, Buddha le permitea calugarilor sa manance doar carne de porc, pui si peste, daca erau siguri ca animalele nu au fost omorate pentru a fi consumate de ei.

Autoritatile din Thailanda avertizeaza ce se intampla cu oamenii care doneaza mancare calugarilor. Acestia ajung sa fie victimele unei inselatorii, spun acestia. Majoritatea calugarilor prezenti in pietele aglomerate nu sunt de fapt calugari pe bune, fiind doar niste infractori care, odata ce primesc produsele, se duc si le revand comerciantilor la preturi mai mici.

De altfel, inselatoria este pusa in practica atat de "calugari", cat si de unii vanzatori.