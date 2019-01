Ce a urmat dupa ce seful unui clan mafiot a facut ruptura de ligamente jucand ping-pong in puscarie

Mafiotul s-a accidentat in inchisoare.

Thomas “Tommy Shots” Gioeli este unul dintre cei mai importanti membri ai Mafiei, ce se afla dupa gratii. Acesta este lider in celebra mafie Colombo din New York, insa a fost protagonistul unui episod haios in ultima perioada.

Acesta a facut ruptura de ligamente in inchisoare, dupa ce a alunecat jucand ping-pong cu alti detinuti. Italiano-americanul a alunecat pe o portiune uda cu apa, pe care, culmea, tot el trebuia sa o curete.

Gioeli a dat in judecata inchisoarea pentru accidentarea sa, insa judecatorul a dat un verdict haios. Acesta l-a gasit vinovat chiar pe Gioeli de accidentare, deoarece acesta trebuia sa curete zona!

Gangsterul trebuie sa stea 18 ani dupa gratii, fiind condamnat la 18 ani de inchisoare, dupa ce a planuit mai multe crime facute de familia mafiota din care face parte.