Ce-a cautat acolo? Soferul care a INGHETAT in masina, pe "DRUMUL OASELOR". Zona in care frigul depaseste IMAGINATIA

Un tanar rus de 18 ani a murit in conditii dramatice, incercand sa treaca prin cea mai friguroasa zona locuita din lume.

"Drumul oaselor" e o faimoasa sosea din Siberia construita de Stalin cu ajutorul detinutilor politici si unde se estimeaza ca si-au pierdut viata zeci de mii de oameni in perioada constructiei, in urma cu 100 de ani. Mai mult, respectivul traseu e recunoscut ca fiind unul extrem de dificil in conditii de iarna, temperaturile ajungand deseori la -50 de grade Celsius.

Un eveniment trist s-a produs in aceasta zona cu doi tineri care s-au incumetat sa plece la drum si care, la un moment dat, au ales o ruta alternativa oferita de Google Maps. Ghinionul a facut insa ca cei doi sa ajunga de fapt pe o sosea abandonata si, mai mult decat atat, sa li se strice masina, departe de civilizatie.

Cum cea mai apropiata localitate era la peste 100 de kilometri, Sergey Ustinov si Vladislav Istomin au ramas "prizonieri" in masina, pe un frig greu de imaginat, undeva in jurul a -40 de grade Celsius. Din pacate, a doua zi, cand masina stricata a fost reperata, Sergey a fost gasit decedat, iar Vladislav intr-o stare foarte grava, cu mainile si picioarele inghetate.

Pentru ca autoritățile ruse s-au confruntat de-a lungul timpului cu mai multe evenimente similare, recomandarea e ca deplasarea pe "Drumul oaselor" si in zonele adiacente sa se faca avand la dispozitie cel putin doua masini, pentru a exista o varianta de rezerva in cazul in care una dintre ele se strica.