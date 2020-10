Caz INCREDIBIL! Si-au cumparat permise false de conducere din Africa si sunt soferi prin Romania! Ce se intampla acum in aproape toata tara

Politistii si procurorii au efectuat pe 14 octombrie, 41 de perchezitii in 14 judete din tara, printre care Bucuresti si Botosani, pentru a opri o grupare infractionala formata de romani si straini.

Infractorii preschimbau permise de conducere romanesti cu permise false eliberate de autoritatile din alte state. Mai multi romani si-au cumparat permise de conducere din Africa cu 2 mii sau 3 mii de euro, dupa l-au preschimbat in tara noastra cu unul echivalent in Romania.

Perchezitiile s-au desfasurat in judetele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vaslui, Valcea si in municipiul Bucuresti.

Ancheta a fost deschisa la Ploiesti, in martie 2020 dupa a fost extinsa in Bucuresti si in mai multe judete din tara. Actiunea initiata de politisti reprezinta o continuare a activitatii din 8 iulie, data la care au fost puse in executare 61 de mandate de perchezitie domiciliara si 79 de mandate de aducere.

