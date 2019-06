Catalin si Elena au enervat o lumea intreaga! Au calatorit peste tot desi nu au niciunul job: "Mama mea lucreaza in 2 locuri ca noi sa putem face asta!"

Un cuplu din Germania si-a atras antipatia fanilor.

Catalin Onc si sotia sa, Elena Engelhardt, ambii din Germania, au calatorit in intreaga lume desi nu au niciun job! Ei au mers in Indonesia, Italia, Franta, Noua Zeelanda sau Australia, iar urmatoarea excursie planificata era catre Africa. Pentru a reusi asta, au pus la cale o strangere de fonduri online si le-au cerut celor 34.000 de fani de pe Instagram sa-i ajute!

Cuplul dorea sa ajunga la 10.000 de euro pentru a-si indeplini scopul. Gestul lor i-a enervat pe fanii de pe retelele de socializare, mai ales cand cei doi au admis ca nu au niciunul job. In schimb, mama lui Catalin are 2 slujbe cu care ii intretine pe cei doi.

"Unii ne vor spune sa ne gasim un loc de munca, la fel ca toată lumea si să nu mai cersim. Am putea fi modele si astfel sa facem bani usor, dar noi nu vrem sa facem reclama pentru diverse firme. Deci o slujba nu este o optiune" a fost raspuns celor doi la critici.

Catalin si Elena planuiesc sa mearga in Africa pe bicicleta, spunand ca aceasta excursie este planificata pentru a ridica semne de alarma cu privire la bolile mentale. Strangerea de fonduri este in continuare activa, insa doar 6 persoane au donat in total aproximativ 200 de euro.