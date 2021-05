Castiga 30 de mii de euro pe luna, dupa ce a fost refuzata de un fast-food celebru! "In prima zi, am facut suficient cat sa-mi platesc chiria!" Cu ce se ocupa

Oamenii alearga in ziua de azi dupa bani, iar unii gasesc metodele mai usoare sa-i faca.

O tanara mama de doar 29 de ani nu a reusit sa primeasca job-ul la Subway, iar acum a reusit sa dea lovitura, in ciuda refuzului din partea colosului american. Maddie, a vorbit pentru dailystar, si isi aduce aminte de momentele grele prin care a trecut dupa terminarea liceului.

"Dupa ce am terminat scoala eram destul de saraca. Nu puteam sa gasesc un job pe nicaieri, am incercat la supermarket-uri, la Subway, dar nu am reusit sa obtin nicio slujba. Mi-am vandut tot de aveam pentru a putea avea bani de combustibil si de mancare, iar cineva mi-a sugerat sa incerc show-uri pe internet si dupa m-am inscris pe OnlyFans. In prima zi, am facut suficient cat sa-mi platesc chiria pe o luna. Traiam in acest oribil si mic apartament, pe care il imparteam si cu altii.



Cand am inceput sa castig atat de mult si repede, mi-am schimbat stilul de viata. Am reusit sa-mi cumpar o casa, pe care o renovez acum si am si un teren pe care vreau sa fac o alta casa. In curand, vor fi gata amandoua si le voi inchiria pentru a-mi ajuta familia. Vecinii nu stiu multe despre mine, pentru ca nu-mi place sa ies in evidenta. Nu as fi nimic fara fanii mei si sunt extrem de recunoscatoare fata de ei. Mi-au schimbat viata", a spus Maddie pentru Dailystar.