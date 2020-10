CAPTURA SECOLULUI: 4 barbati au prins un ALIGATOR URIAS de 4 metri si 400 de kilograme. Reptila s-a aparat cu inversunare

Patru americani au intrat in istoria statului Arkansas, reusind sa captureze cel mai mare aligator din ultima suta de ani.

Pentru a controla inmultirea aligatorilor, autoritatile din Arkansas permit, cu anumite limite, prinderea unor asemenea specimene. Travis Bearden, impreuna cu tatal si cu fratele sau, dar si cu un prieten, au reusit insa sa bata un adevarat record pe apele Lacului Merrisach.

In toiul noptii, cei patru barbati au plecat la vanatoare fara sa-si imagineze cu cine aveau sa se intalneasca. Travis Bearden a povestit ulterior ca a vazut niste ochi rosii stralucind, semn ca aligatorul era aproape. Ca urmare, au oprit motorul barcii, si-au pregatit harponul din dotare, asteptandu-se la o captura normala, cum au mai fost si altele.

Surpriza a venit in momentul in care aligatorul intepat de sulita harponului n-a vrut sa se predea atat de usor. Fiara ranita a continuat sa pluteasca si sa traga barca dupa ea aproximativ 2 ore in jurul lacului, pana cand vanatorii au gasit pozitia potrivita pentru a o impusca. La final, cei patru vanatori s-au pozat cu prada, expusa in toata splendoarea cu ajutorul unui stivuitor.

