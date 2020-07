Aligatorul lui Hitler a murit la o varsta record! A supravietuit SINGUR in timpul razboiului si a fost capturat de rusi! Ce a urmat e incredibil: unde a trait 74 de ani

Asta da poveste de viata!

'Saturn', aligatorul despre care se spune ca ar fi fost 'animalul de companie' al lui Hitler, a murit la gradina zoologica din Moscova la 84 de ani.

Saturn a evadat de la gradina zoologica din Berlin in timpul bombardamentelor asupra orasului, pe 23 noiembrie 1943. Animalul care masura 3,5 metri a supravietuit de unul singur pana cand razboiul s-a terminat. A fost descoperit de soldati britanici si capturat in 1946. Nu exista date despre modul in care Saturn a reusit sa traiasca neobservat timp de aproape 3 ani!

La scurt timp dupa capturarea sa, Saturn a ajuns la gradina zoologica din Moscova, unde a trait 74 de ani.

"Saturn a avut o viata lunga si variata. A ajuns la o varsta remarcabila", au spus reprezentantii Zoo Moscova. De obicei, aligatorii care traiesc in libertate nu depasesc 50 de ani.

Pentru a-l omagia pe Saturn, animalul cu o poveste de viata fantastica pe care il ingrijeau, angajatii de la Zoo Moscova au realizat un clip cu imagini din viata aligatorului.

"Am avut onoarea sa-l avem printre noi timp de 74 de ani. Ne cunoaste de cand eram copii. Sper ca nu l-am dezamagit", au scris angajatii Zoo Moscova pe Twitter.



Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. pic.twitter.com/UigsB8xwBv — Московский Зоопарк (@moscowzoo) May 23, 2020