Campionul indragit de milioane de fani s-a nascut a doua oara. Prima imagine ca femeie si reactia sotiei

Unul dintre cei mai cunoscuti luptatori din wrestling a decis sa se transforme in femeie.

Cunoscut sub numele de scena Tyler Reks, americanul Gabbi Tuft a fost un nume respectat in ring in perioada in care si-a desfasurat activitatea la nivel profesionist (2007-2014). Acum, luptatorul de 42 de ani a revenit in actualitate cu decizia neasteptata de a-si continua viata ca femeie.

Astfel, la inceputul lunii februarie, Gabbi Tuft a devenit in mod oficial femeie, in ciuda faptului ca fostul sportiv e casatorit si are si un copil. "Sotia mea iubitoare, familia si prietenii cei mai apropiati ma accepta asa cum sunt. Sustinerea lor inseamna mai mult decat orice pentru mine", a declarat proaspatul transgender.

"Aceasta e o latura a mea pe care am tinut-o ascunsa multa vreme. acum insa pot arata lumii cine sunt, dupa 8 luni foarte dificile, cele mai grele din viata mea, in care a trebuit sa ma confrunt cu transformarea", a mai spus Gabbi Tuft, postand in acelasi timp pe Instagram prima imagine cu el femeie.