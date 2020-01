BREAKING NEWS: Un avion de acrobatie s-a prabusit inaintea show-ului! Cel putin 3 oameni au murit. Detalii de ultima ora

Tragedia s-a petrecut vineri, in timpul antrenamentului de pregatire a unui show aviatic in Escuintla, Iztapa din Guatemala. Pilotul avionului si doua persoane de la sol au fost ucise.

Conform raporturilor, avionul de acrobatie Red Bull s-a prabusit in timp ce pilotul incerca sa faca o manevra de coborare verticala si a incercat sa ridice avionul cu putin timp inainte de contactul cu solul.

Scenele ingrozitoare s-au petrecut deasupra unui lac, acolo unde avionul s-a prabusit initial, insa a planat pe apa si a ajuns la mal, intrand intr-o multime care se adunase sa priveasca incidentul. Trei oameni au murit in urma contactului, printre care si pilotul.

Red Bull pilot reportedly killed in plane crash during training flight in Guatemala (Warning: Video shows moment of accident). https://t.co/CPBPm5qGSG pic.twitter.com/4hgZDGdjDj