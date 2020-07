BREAKING NEWS | Anuntul lui Iohannis despre vaccinul pentru coronavirus: 'Suntem prinsi in procedura'

Presedintele Romaniei a anuntat in aceasta seara ce se intampla cu vaccinul pentru coronavirus.

Situatia pandemiei continua sa fie critica in Romania, numarul cazurilor fiind in crestere de la zi la zi. Klaus Iohannis a comentat posibilitatea utilizarii de Remdesivir ca vaccin si in Romania.

"Avem de gand sa achizitionam si vaccin si medicamente. La nivelul Uniunii Europene, s-a decis sa se depuna toate eforturile pentru identificarea unui vaccin eficient. S-a semnat contractul pentru achizitia de Remdesivir. Suntem si noi prinsi in procedura cu vaccinul", a declarat Klaus Iohannis intr-o conferinta de presa.

Astazi au fost inregistrate in Romania 1182 de cazuri noi de coronavirus!