Barbatul care a facut greseala vietii lui. A incercat sa ii fure telefonul unei luptatoare MMA! Ce s-a intamplat dupa depaseste imaginatia

O scena incredibila s-a produs in Argentina, unde un hot de telefoane si-a ales gresit victima si s-a ales cu o corectie zdravana.

Evenimentul a avut loc in orasul Mar del Plata, dupa ce un barbat i-a sustras smartphone-ul unei tinere de 20 de ani care iesea de la serviciu, dupa care a incercat sa fuga. Doar ca, beneficiind si de ajutorul unui prieten, dar si al unor oameni care s-au aflat in zona, adolescenta a reusit sa puna mana pe infractor.

A fost momentul in care si-a intrat in rol fata jefuita, pe numele ei Brisa, care in timpul liber cocheteaza cu luptele in ring din circuitul MMA. Ei bine, in ciuda aspectului sau minion (are doar 1,50 metri) aceasta i-a administrat hotului cateva lovituri bine plasate in cap, imaginile cu atacatorul plin de sange circuland acum in mediul online.

Mai mult, profitand de calitatile sale de luptatoare in cusca, Brisa l-a imobilizat pe barbat si l-a tinut asa pana la sosirea politiei. "Nenorocitule, cauta-ti un loc de munca. Crezi ca eu stau toata ziua la serviciu ca sa ma furi tu in 3 secunde?", i-ar fi spus argentinianca hotului, conform martorilor care au asistat incremeniti la intreaga scena.

